«Алроса» может выплатить дивиденды в 50% прибыли по МСФО

Акционеры «Алросы» приняли решение о выплатах дивидендов в размере около 50% от прибыли по МСФО.

«Сейчас правительство принимает решение по выплате дивидендов для государственных компаний. Мы ожидаем, что дивиденды составят около 50%, но это решение акционеров, и его комментировать некорректно. Компания сегодня способна заплатить 50% от чистой прибыли по МСФО», – заявил президент «Алросы» Сергей Иванов после совещания с правительством Якутии в понедельник.

В ходе дня инвестора вице-президент – финансовый директор «Алросы» Игорь Куличик заявил, что по итогам 2016 г. компания может направить на выплату дивидендов 61 млрд руб., если со стороны правительства будет директива о распределении 50% чистой прибыли. Дивидендная политика «Алросы» предполагает выплаты в размере 35% от чистой прибыли, но в прошлом году компания впервые перечислила акционерам 50%.