«Газпром» изучает возможность перевода трейдингового подразделения из Лондона – FT

«Газпром» изучает возможность перевода трейдингового и маркетингового подразделения из Лондона из-за опасений потерять привилегированный доступ на европейский рынок в результате Brexit, пишет Financial Times.

Компания обеспокоена тем, что ее возможности торговать газом в ЕС будут ограничены или станут дороже, рассказали FT два источника, знакомых с планами компании. «Ведение наших европейских торговых операций из Лондона уже невыгодно, – сказал один из собеседников издания. – Мы должны рассмотреть возможные последствия и наши варианты».

Трейдинговое подразделение «Газпрома» работает в Лондоне с 1999 г. По словам руководителей, офис в Лондоне стал де-факто штаб-квартирой компании в ЕС.