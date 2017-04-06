Экс-соучредителю «Деловых линий» Богатикову предъявлено обвинение в неуплате налогов

Бывший соучредитель компании «Деловые линии» Александр Богатиков добровольно явился к следователю, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу.

Ранее сообщалось, что бывший соучредитель компании «Деловые линии» стал обвиняемым и был объявлен в розыск по уголовному делу о неуплате компанией налогов на сумму более 1 млрд руб. Следствие установило, что к преступлению причастен 38-летний Александр Богатиков.

В рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов СК арестовал имущество «Деловых линий» на сумму более 1,5 млрд руб. Впоследствии компания погасила обязательства перед ФНС на сумму 1,6 млрд руб.

В феврале «Деловые линии» обратились в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с заявлением о признании недействительным решения ФНС о доначислении недоимки за 2011–2013 гг. по НДС в размере 515,6 млн руб. и по налогу на прибыль организаций (573,4 млн руб.), а также пеней и штрафов.

ГК «Деловые линии» - одна из крупнейших транспортно-логистических фирм России, работает с 2001 г. Центральный офис компании расположен в Санкт-Петербурге. Парк автомобилей - 4000 единиц, штат сотрудников - 20 000 человек.

Компания «Деловые линии» фигурирует в материалах уголовного дела о взятке, по которому, в частности, был арестован начальник отдела ГУСБ МВД России полковник Юрий Тимченко. Следствие полагает, что он вымогал у коммерсанта не менее 100 млн руб. за прекращение уголовного дела о неуплате налогов компанией «Деловые линии» на сумму 1 млрд руб. Также были задержаны два его предполагаемых посредника - Константин Марченков и Сергей Зиновенко.