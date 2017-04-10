Россия заняла 16-е место по уровню коррупции в бизнесе

Компания Ernst & Young обнародовала глобальное исследование об уровне коррупции в бизнесе среди стран региона EMEIA (Европа, Ближний Восток, Индия и Африка), сообщает RNS. Так, в 2017 г. Россия заняла 16-е место в этом рейтинге: более половины (66%) опрошенных считают, что они часто сталкиваются с коррупцией в бизнесе. В 2015 г. Россия занимала 18-ю строчку списка, тогда о часто встречающейся коррупции в бизнесе заявили 60% респондентов.

Лидером рейтинга стала Украина, 88% опрошенных утверждают, что часто встречаются с коррупцией в сфере бизнеса. В 2015 г. страна занимала седьмую строчку, тогда 88% заявили о часто встречающейся коррупции. В исследовании EY приняли участие 4100 сотрудников крупных компаний из 41 страны региона EMEIA.