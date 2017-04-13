Zara будет производить одежду в России

Заместитель министра торговли и промышленности Виктор Евтухов сообщил, что испанский ритейлер Zara, принадлежащий Inditex Group, заключил контракт на производство одежды в России. «Они уже заключили два контракта: на Zara Home и на производство одежды», — сказал Евтухов. Он добавил, что в этом году Zara планирует продать около миллиона изделий, произведенных в России.

При этом ритейлер намерен расширить пул российских партнеров и в ближайшее время протестирует российские предприятия. «В ближайшее время из головного офиса, из Испании, приедут специалисты и будут тестировать наши предприятия. Мы предоставили список, они отберут то, что им нужно, объем контактов увеличится», — пояснил Евтухов.

Inditex Group основана в 1985 г. испанским бизнесменом Амансио Ортегой. Группа Inditex управляет более чем 6640 магазинами в 88 странах мира под брендами Zara, Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear, Zara Home, Stradivarius, Uterque и др.