Дворкович: соглашение России и Белоруссии не подразумевает реэкспорт нефти

Соглашение России и Белоруссии не подразумевает реэкспорт нефти, заявил журналистам вице-премьер России Аркадий Дворкович.

При этом Дворкович отметил, что из 24 млн т нефти, которую Россия будет беспошлинно поставлять Белоруссии, на переработку в этой стране пойдет не менее 18 млн т. В то же время вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко не стал отвечать на вопрос, куда пойдут оставшиеся объемы нефти.

Дворкович в свою очередь заметил, что российские компании имеют все возможности для поставки в Белоруссию 24 млн т нефти в год, подчеркнув, что состав этих компаний не изменился. Он, в частности, назвал «Лукойл», «Роснефть» и «Сургутнефтегаз».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что Белоруссия до конца года будет платить за российский газ по $130 за 1000 куб. м. По его словам, стороны достигли компромисса в нефтегазовых вопросах, договорившись о компенсации высокой, по мнению белорусской стороны, цены на газ для Белоруссии за счет реэкспорта нефти.

Так, в течение ближайших лет «денежные средства перетаможки 6 млн т нефти ежегодно будут поступать в бюджет Белоруссии», говорил он. По словам Лукашенко, Минск от этого в текущем году получит дополнительно $500 млн.