Госдеп снял с сайта пост о резиденции Трампа во Флориде после шквала критики

После шквала критики госдепартамент США снял с сайта пост о достоинствах резиденции Дональда Трампа во Флориде Мар-а-Лаго, где президент уже не раз принимал лидеров иностранных государств. Как сообщает АР, в сообщении от 4 апреля в блоге госдепа поместье было названо «зимним Белым домом».

Текст о резиденции был опубликован в рамках проекта ведомства «Делись Америкой» (Share America) по распространению в мире важной информации о США, историй и образов, которые могут «вызвать дискуссию на такие важные темы, как демократия, свобода выражения, иннововации, предпринимательский дух, образование и роль гражданского общества». Другие сообщения проекта посвящены новой монете, отчеканенной в США, спору о флаге Конфедерации и участию Мелании Трамп в одной из церемоний госдепа по награждению женщин.

24 апреля текст о Мар-а-Лаго заметили после того, как его отрекламировало посольство США в Великобритании. Сенатор-демократ от штата Орегон Рон Уайден в Twitter задался вопросом, почему на деньги налогоплательщиков рекламируется частный загородный клуб президента.

АР отмечает, что в сообщении госдепа действительно не упоминалось, что Мар-а-Лаго – часть бизнес-империи Трампа, частный клуб, стоимость членства в котором после избрания Трампа президентом выросла до $200 000. Агентство добавляет, что уже после инаугурации Трамп посетил эту резиденцию семь раз, и когда он там, ресторан клуба бывает набит битком.

Госдеп вечером в понедельник заменил текст о резиденции краткими разъяснениями. Ведомство хотело только рассказать общественности, где президент принимает мировых лидеров, и оно сожалеет о возможном недопонимании.

Белый дом не ответил на вопросы о возможной причастности к публикации исходного текста или к решению его снять.