Все пункты доступа в интернет на «Почте России» закрыты из-за отсутствия финансирования

Пункты коллективного доступа в интернет (ПКД), открытые на базе отделений «Почты России», полностью закрыты из-за отсутствия финансирования, сообщила замруководителя почтового оператора Инесса Галактионова.

«В силу отсутствия финансирования контракт с "Ростелекомом" не продлен. На данный момент все 15 000 ПКД заморожены», - сказала она в ходе конференции, посвященной итогам деятельности «Почты России» за 2016 г.

ПКД финансировались из фонда универсальной услуги связи, в этот фонд операторы ежегодно отчисляют 1,2% выручки. Несмотря на то что по закону «О связи» эти средства должны направляться только на ПКД, таксофоны и строительство волоконно-оптических линий связи в малых поселениях, в рамках секвестра бюджета был сокращен и этот фонд.

«Из этих направлений меньше всего пользовались спросом ПКД. До конца 2016 г. они работали, но "Ростелеком" не может финансировать эту услугу, поэтому контракт не продлен», - сказала Галактионова.

Она выразила надежду, что финансирование будет возобновлено и ПКД будут работать там, где нет спутникового интернета и оптики.