Скорректированная квартальная прибыль Rusal составила $263 млн

В I квартале 2017 г. показатель EBITDA UC Rusal вырос на 15% до $475 млн, сообщила компания. Опрошенные «Интерфаксом» аналитики ожидали этот показатель на уровне $484 млн. Маржа по EBITDA составила 20,7% против 20,3% кварталом ранее, сообщает агентство.

Скорректированная чистая прибыль и нормализованная чистая прибыль составили $263 млн и $434 млн соответственно против $44 млн и $207 млн в IV квартале 2016 г. Квартальная выручка компании выросла на 13% до $2,3 млрд. Выручка от реализации первичного алюминия и сплавов выросла в квартальном измерении на 16% до $1,92 млрд, что связано с увеличением объемов продаж и ростом цен на алюминий.

Общая себестоимость при этом выросла на 9,2% в годовом измерении, до $1,69 млрд, что было преимущественно обусловлено ростом тарифов на электроэнергию и железнодорожные перевозки, а также ростом рублевых цен на сырье в отчетном периоде. Себестоимость в алюминиевом сегменте выросла на 6% по сравнению с предыдущим кварталом и на 7,5% по сравнению с январем-мартом 2016 г. до $1425 за т.

Средняя цена реализации алюминия выросла на 8% к IV кварталу и на 17% к I кварталу 2016 г, составив $1949 за т.

Чистый долг Rusal снизился за квартал на 2,4% до $8,2 млрд, следует из отчета. Чистый поток денежных средств от операционной деятельности снизился на 33% год к году и составил $215 млн.

Динамика алюминиевого рынка в I квартале 2017 г. оставалась положительной, говорится в отчете Rusal. Спрос на алюминий вне Китая вырос на 3,4% по сравнению с I кварталом прошлого года, спрос в Китае увеличился на 7,5%. «Мы ожидаем, что по итогам года рост спроса на алюминий составит 5%, таким образом потребление вырастет до 62,7 млн т в 2017 г., чему будет способствовать хорошая экономическая конъюнктура на глобальных рынках», - прогнозирует компания.