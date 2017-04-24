UC Rusal вспомнила о мегапроектах

Хакасский завод мощностью 297 000 т металла – один из самых новых заводов UC Rusal
Andrey Rudakov/Bloomberg
Алюминиевый холдинг Олега Дерипаски UC Rusal впервые с кризиса 2008–2009 гг., когда компании пришлось рефинансировать $16 млрд долга, заявил о мегапроекте. «Мы хотели бы рассмотреть возможность строительства Хакасского алюминиевого завода – 2 (ХАЗ-2) на 544 000 т алюминия и на базе этого производства развивать Хакасскую технологическую долину, развивать экструзионное производство и производство фольги. Нам требуется серьезная работа с «Русгидро», ФСК и РЖД, чтобы обеспечить возможность строительства ХАЗ-2», – заявил в пятницу на Красноярском экономическом форуме гендиректор UC Rusal Владислав Соловьев (цитата по «Интерфаксу»). Затраты на новое строительство Соловьев оценил в 130 млрд руб. ($2,3 млрд по текущему курсу). Около 70% суммы UC Rusal рассчитывает привлечь в ВЭБе, остальное будут собственные средства компании.