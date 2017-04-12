UC Rusal планирует разместить второй выпуск бондов в юанях - Шувалов

UC Rusal в ближайшее время может объявить о размещении второго выпуска облигаций, номинированных в юанях (панда-бондов), сообщил первый вице-премьер России Игорь Шувалов.

Ранее источник ТАСС, знакомый с планами компании, рассказал, что UC Rusal может разместить второй транш панда-бондов в мае. Сейчас идет road show, компания проводит встречи с инвесторами в Китае. Объем зависит от спроса, отметил собеседник агентства.

Первый транш трехлетних панда-бондов с возможностью досрочного выкупа через два года UC Rusal разместил 21 марта. Общий объем эмиссии составил 1 млрд юаней (почти $147 млн) , ставка купона - 5,5% годовых.