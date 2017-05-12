Египет приостановил диалог с Россией о работе в аэропортах российских специалистов – «Интерфакс»

Возобновление авиасообщения между Россией и Египтом откладывается на неопределенный срок, сообщает «Интерфакс». Стороны приостановили диалог о присутствии в египетских аэропортах российских специалистов по авиационной безопасности, сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией.

«Египетская сторона более не демонстрирует готовности к поиску компромисса в части присутствия в местных аэропортах российских специалистов по авиационной безопасности, мотивируя это способностью собственными силами обеспечивать безопасность, в том числе российских туристов, что противоречит подготовленному ранее проекту соответствующего меморандума», – сказал собеседник.

Россия так и не получила от Египта очередного приглашения на проведение инспекции в местных аэропортах. «Таким образом, сохраняются опасения, что высказанные ранее претензии по части безопасности устранены до сих пор не были», – добавил источник.