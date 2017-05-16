Авиасалон МАКС могут перевести в Кубинку

Обсуждается возможность перенести Международный авиационно-космический салон (МАКС) из Жуковского в парк «Патриот» в подмосковной Кубинке. Как передает «Интерфакс», это заявил директор департамента авиационной промышленности Минпромторга Сергей Емельянов. Он добавил, что решение пока не принято. По словам чиновника, основные моменты в обсуждении - это «экономика и возможность размещения всей экспозиции на площадке парка "Патриот".

В январе 2017 г. стало известно, что авиасалон «МАКС-2017» перенесли с августа на июль. Как тогда говорил почетный президент авиасалона, известный летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев, «МАКС-2017» состоится в Жуковском 18-23 июля. 22-27 августа в подмосковном парке Минобороны России «Патриот» состоится международный военно-технический форум «Армия-2017».