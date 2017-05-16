Российско-китайский фонд подал заявку на инвестиции в «Яндекс.Такси»

Российско-китайский инвестиционный фонд, созданный РФПИ и China Investment Corporation (CIC), готов инвестировать в сервис «Яндекс.Такси», заявил руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».

В конце апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что миноритарный пакет «Яндекс.Такси» может быть продан за $150-200 млн. По текущей оценке UBS, стоимость «Яндекс.Такси» составляет $1,2 млрд. Привлечение $150-200 млн при такой оценке подразумевает продажу 12,5-16,7% компании.

В качестве потенциальных участников сделки издание называло Сбербанк, фонд Baring Vostok, ВТБ и РФПИ, а также профильных инвесторов и автопроизводителей.