Депутат от ЛДПР предложил взимать налог с инвестиций в иностранные футбольные клубы

Депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев предложил ввести сбор на вложения в иностранные футбольные клубы. Как передает агентство «Москва», он предложил 20% от финансирования перечислять на программу развития физической культуры и спорта в России.

Для примера Дегтярев привел затраты Романа Абрамовича на Chelsea. По его информации, они составляют 240 млрд руб. Эти деньги депутат перевел в детские площадки, и у него получилось «по 10 площадок на каждый район нашей большой страны». «Если бы он их вкладывал, у нас сегодня бы и сборная побеждала бы и находилась на высших позиция, и вообще спорт развивался бы совершенно другими темпами. Поэтому мы считаем, что нужно вводить сбор на любую транзакцию, на любое вложение в иностранные спортивные активы и команды - будь любезен, 20% перечисли на программу развития физической культуры и спорта РФ», - сказал Дегтярев.