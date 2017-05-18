ФНС подала иск о банкротстве бывшего издателя газеты «Известия»

В Арбитражный суд Москвы поступил иск о банкротстве ООО «Айньюс», истцом выступает Федеральная налоговая служба. Заявление зарегистрировано 17 мая, однако еще не принято к производству. Ранее ООО «Айньюс» являлось издателем газеты «Известия». Сейчас компания издает газету «Жизнь» (входит в холдинг News Media Арама Габрелянова).

«Это технический иск, касающийся выплаты налогов. Мы заплатили налоги, перечислили деньги в банк "Унифин", но у него отозвали лицензию, деньги зависли. Налоговая служба знает об этом, мы регулярно общаемся, у нас есть на руках все документы», – объяснил Арам Габрелянов в разговоре с RNS. Он уточнил, что всего в банке зависло более 600 млн руб., из которых 390 млн руб. – оплата налогов, которая была перечислена еще до отзыва лицензии у банка. По словам Габрелянова, иск на деятельности издания «Жизнь» никак не скажется.