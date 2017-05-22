Предложения о налоговом маневре вошли в проект плана действий правительства до 2025 года – Силуанов

Предложения Минфина России по снижению страховых взносов и повышению НДС содержатся в проекте комплексного плана действий правительства на 2017-2025 гг., сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Минэкономразвития подготовило такой план, Дмитрий Анатольевич представил его президенту. То, что мы предлагали, то и обсуждалось», - сказал он, отметив, что окончательно правительство еще не утвердило конкретные параметры маневра - «22/22 или другие цифры это будут».

«Мы сейчас еще дополнительно прорабатываем последствия, потому что 22/22 - это связано с тем, что снижаются страховые взносы, значит, нужно говорить о Пенсионном фонде. У нас есть целый ряд соображений, как нам обеспечить баланс ПФР, не просто увеличивая трансферт. В этой связи в правительстве пройдет ряд совещаний, еще правительство будет обсуждать», - пояснил министр.