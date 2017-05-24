«Роснефть» отменила закупку предметов икорниц и пледов, возмутившую Навального

ООО «РН-Аэрокрафт», входящее в группу «Роснефти», отменило закупку предметов роскоши, ставшую широко известной благодаря публикации политика Алексея Навального. Он сравнил стоимость закупаемых предметов с месячными зарплатами в стране и указал на значительный долг «Роснефти».

Внимание Навального привлекли цены отдельных позиций для комплектации вертолета компании: например, плед стоимостью 124 600 руб., серебряные столовые приборы за 11-15 000 руб., икорница за 83 100 руб. и прочее на сумму 4,75 млн руб. Конкурсная комиссия 15 мая одобрила заявку ООО «РДА» и поручила провести с ней переговоры на предмет снижения цены.

Во вторник вечером «Роснефть» опубликовала на сайте протокол заседания закупочной комиссии «РН-Аэрокрафт», в котором сказано, что ООО «РДА» отказалось снижать цену и с этим поставщиком договор заключен не будет. «Теперь у господина Навального есть возможность втюхать нам более дешевые и качественные вилки и столовое серебро, которое он нажил непосильным трудом», - прокомментировал отмену закупки пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Ранее Леонтьев обосновал закупку тем, что менеджерам «Роснефти» приходится работать в дальних перелетах на грани человеческих возможностей.

«РН-Аэрокрафт» - корпоративный оператор авиационных активов «Роснефти». Компанию возглавляет Сергей Цой, в прошлом пресс-секретарь мэра Москвы Юрия Лужкова.