«Детский мир» может направить 2,6 млрд рублей на дивиденды по итогам 2016 года

Совет директоров «Детского мира» рекомендовал общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов по итогам 2016 г. 2,57 млрд руб. из расчета 3,48 руб., говорится в сообщении компании.

Основным акционером «Детского мира» является АФК «Система», ей принадлежит 52,1%. У Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ) – 14,03%; остальным акционерам (у каждого из которых менее 5% акций) в сумме принадлежит 33,87%.

В 2016 г. акционерам «Детского мира» было выплачено 4,43 млрд руб. дивидендов (1,31 млрд руб. по итогам 2015 г. и 3,12 млрд руб. – за 9 месяцев 2016 г.).

По словам гендиректора «Детского мира» Владимира Чирахова, процитированного в сообщении, компания планирует выплатить промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2017 г.