Анонс «Ведомостей» на 8 июня 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
плохое обращение с сотрудниками идет на пользу бизнесу;
за семь недель лейбористы стали серьезным противником Терезы Мэй;
Азия скупает европейские активы;
российские вузы занялись институтами менторства.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как реформа двух статей УК снизила статистику преступлений.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».