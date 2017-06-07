Анонс «Ведомостей» на 8 июня 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

плохое обращение с сотрудниками идет на пользу бизнесу;

за семь недель лейбористы стали серьезным противником Терезы Мэй;

Азия скупает европейские активы;

российские вузы занялись институтами менторства.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как реформа двух статей УК снизила статистику преступлений.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».