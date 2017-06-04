Анонс «Ведомостей» на 5 июня 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
Украину считают врагом максимальное число россиян;
Facebook, Twitter и другие соцсети Еврокомиссия похвалила за активное удаление постов;
гендиректор Adidas решает, что делать с Reebok и как обогнать Nike.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: зачем опыт благоустройства Москвы распространят на всю страну
и статью на полосе «Комментарии»: почему инновации в России невозможны без госинвестиций.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».