Анонс «Ведомостей» на 5 июня 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

Украину считают врагом максимальное число россиян;

Facebook, Twitter и другие соцсети Еврокомиссия похвалила за активное удаление постов;

гендиректор Adidas решает, что делать с Reebok и как обогнать Nike.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: зачем опыт благоустройства Москвы распространят на всю страну

и статью на полосе «Комментарии»: почему инновации в России невозможны без госинвестиций.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».