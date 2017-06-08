Футбольный клуб «Кубань» задолжал игрокам и кредиторам 2,5 млрд рублей

Задолженность футбольного клуба «Кубань» перед игроками и кредиторами оценивается в 2,5 млрд руб., большая часть этой суммы не связана непосредственно с футболом, заявил замгубернатора Краснодарского края Андрей Коробка.

«Сохраняются долги перед некоторыми игроками и другими субъектами футбола. Пока, к сожалению, не погашена задолженность перед бывшим тренером команды Даном Петреску. Однако дно кризиса осенью-зимой было уже пройдено, поэтому есть уверенность, что финансовые проблемы клуба будут решены в ближайшие месяцы», - сказал вице-губернатор.

На данный момент из 2,5 млрд руб. 30% связаны с операционной деятельностью клуба. «Остальные 70% напрямую с футболом не связаны и подлежат дальнейшей ревизии. Это весьма условная цифра, так как только в рамках проводимой реорганизации клуб без особых усилий списал около 1,5 млрд руб. долга - это, например, были некоторые спонсорские контракты, которые не совсем корректно оформлялись», - пояснил Коробка.