Анонс «Ведомостей» на 9 июня 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

вклады под 9-10% годовых в валюте банки предлагают до сих пор, но не всем;

состоятельные инвесторы склонны верить в чудеса;

Макрона ждет проверка на прочность.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как россияне сделали мультикоптеры для Минобороны и шоу-бизнеса

и статью на полосе «Комментарии»: как расстреливали Красную армию – об одном из самых знаковых дел 1937 г.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».