Анонс «Ведомостей» на 14 июня 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

в Европе и Москве накоплен успешный опыт модернизации, а не сноса панельных домов (приложение «Недвижимость»);

именно пятиэтажки формируют городскую среду во многих московских районах (приложение «Недвижимость»);

«проблемы Навального» для Кремля не существует;

исследование Microsoft и Superjob показало, как изменить систему управления в России.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: гендиректор французского агентства по развитию туризма Atout France рассказал, как страна стала одним из лидеров туризма, не имея министерства туризма.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».