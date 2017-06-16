Шведский пенсионный фонд продал свою долю в «Газпроме»

Крупнейший национальный пенсионный фонд Швеции AP7 продал свои доли в ряде компаний, которые, по его мнению, нарушают Парижское соглашение о климате. В список попали ExxonMobil, «Газпром», TransCanada, Westar, Entergy and Southern.

В пенсионном фонде напомнили, что ExxonMobil, Westar, Entergy and Southern выступали против введения в США климатического законодательства.

Фонд также раскритиковал «Газпром» за поиск нефти в Арктике, а TransCanada за строительство крупных трубопроводов в Северной Америке. В AP7 заявили, что больше не будут вкладываться в компании, которые нарушают Парижское соглашение.