АФК «Система» выступает за независимую экспертизу в споре с «Роснефтью»

Президент и председатель правления АФК «Система» Михаил Шамолин на собрании акционеров, которое проходит сегодня в Москве, сообщил, что компания выступает за проведение независимой экспертизы для разрешения конфликта с «Роснефтью».

Один из акционеров задал вопрос о том, планирует ли АФК «Система» привлекать третью сторону для разрешения конфликта. Шамолин ответил, что привлечение третьей стороны для проведения независимой экспертизы поможет разрешить конфликт с «Роснефтью».

«Роснефть» считает, что «Башнефть» потеряла 170,6 млрд руб. при реорганизации структуры собственности в 2013-2014 гг. Истцы указывают, что реорганизация имела «экономически крайне отрицательные для «Башнефти» итоги». АФК «Система» не раз заявляла о полной несостоятельности иска.

Судебное заседание по существу иска назначено на 27 июня. Ранее АФК «Система» предложила «Роснефти» урегулировать спор во внесудебном порядке.