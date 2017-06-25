Козак подтвердил, что Гран-при Formula 1 в России поменяет организатора

Вице-премьер России Дмитрий Козак подтвердил, что у Гран-при Formula 1 в России сменится компания-организатор. Вместо краснодарской компании «Омега» организовывать гонки будет новая компания, учредителями которой станут частные организации.

«Мы продолжаем сотрудничать, напомню, что мы продлили контракт до 2025 г., а сегодня окончательно договорились о том, что будет заменена компания-промоутер... Эти решения приняты, мы об этом договорились, контракт будет переоформлен на новую компанию уже на следующий год», — цитирует Козака ТАСС.

Ранее о смене учредителей компании «Ведомостям» рассказал советник вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус. По его словам, сейчас ведется процесс реорганизации. Его рассчитывают закончить до конца 2017 г.