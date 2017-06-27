Разбирательство по иску "Роснефти" к "Системе" продолжится 12 июля

Разбирательство в суде по иску «Роснефти» к АФК «Система» на 170 млрд руб. продолжится 12 июля, начало заседания назначено в 14.00. Такое решение сегодня приняла судья Ирина Нурисламова.

В ходе заседания 27 июня суд отклонил ходатайство ответчика о привлечении Росимущества в качестве третьей стороны, а также ходатайства сына основного владельца АФК «Системы» Владимира Евтушенкова Феликса и Всеволода Розанова (руководитель комплекса финансов и инвестиций «Системы») о присоединении к делу в качестве третьих лиц.