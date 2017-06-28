АФК может получить дивиденды с арестованных активов

Запрет на получение дивидендов по принадлежащим АФК «Система» арестованным акциям МТС (31,8%), Медси (90,47%), а также Башкирской электросетевой компании не прописан ни в определении суда по иску «Роснефти», ни в исполнительном листе. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные данные. Говорится лишь, что ответчики могут владеть и пользоваться ценными бумагами, что не исключает получения дохода по ним. Ограничивается лишь право на их отчуждение.

Получение дохода по акциям ограничено постановлением судебного пристава, но юристы полагают, что он подлежит отмене. «Аргументы есть: например, что АФК — одна из крупнейших компаний в РФ и нет оснований полагать, что она может уклониться от исполнения решения, скрыть активы», - отмечает партнер адвокатского бюро «Линия права» Руслан Нагайбеков

В своем иске «Роснефть» утверждает, что АФК, владевшая контрольным пакетом «Башнефти» до 2014 г., причинила ущерб на 170,6 млрд руб.