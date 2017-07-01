Более 528 000 болельщиков посетили 14 матчей Кубка конфедераций в России

Президент FIFA Джанни Инфантино сообщил, что 14 матчей Кубка конфедераций в России посетили 528 377 болельщиков, в среднем каждый матч посещали 37 741 человек. Об этом он заявил на пресс-конференции в Санкт-Петербурге. Все билеты на финал и матч за 3-е место проданы. Ожидается, что число болельщиков превысит 600 000.

Вице-премьер России, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко в свою очередь сообщил, что возможностью безвизового въезда для болельщиков воспользовались более 27 000 иностранцев.

Инфантино высоко оценил уровень организации Кубка конфедераций в России. «Во время подготовки к турниру нам говорили, что команды не поедут в Россию, что в России никому не будет дела до футбола, нам говорили о хулиганах, о насилии, о расизме. Мы слышали, что инфраструктура не готова. Но ничего этого не было. Инфраструктура прекрасна, вся организация на высшем уровне. Безвизовый въезд, бесплатные поезда между городами для болельщиков — во многих странах этого не было. Если это проблемный турнир, то я хочу, чтобы у нас все турниры были такими проблемными», — сказал президент FIFA.

Глава оргкомитета Алексей Сорокин сказал, что этот турнир развеял опасения о проведении в России крупных мероприятий. По его словам, к публичному WiFi подключились более 45 000 болельщиков, через сеть было прокачано 3,5 Тб трафика, что соответствует 1,5 млн селфи.

Завтра в Петербурге состоится финальный матч турнира, за главный трофей сыграют сборные Германии и Чили. Перед финалом состоится церемония закрытия, в которой примут участие Полина Гагарина, Егор Крид и другие исполнители.