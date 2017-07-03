В Москве появится анимационный технопарк на базе «Союзмультфильма»

Президент России Владимир Путин поручил правительству и московским властям создать в столице анимационный технопарк на базе киностудии «Союзмультфильм». Доклад о выполнении этого поручения премьер Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин должны представить до 1 февраля 2018 г.

Правительству также поручено к 1 сентября 2017 г. разработать меры для продвижения на зарубежные рынки отечественных анимационных фильмов. К этому же сроку кабинет министров должен разработать программу экранизации мультфильмов на основе произведений российской классической литературы. Планируется, что эти мультфильмы должны будут использоваться в общеобразовательных программах.

Правительство при участии Ассоциации организаций индустрии анимационного кино должно разработать также отечественную программу для обеспечения нужд аниматоров. Срок выполнения этого поручения - 1 августа текущего года.

К 15 сентября администрация президента подготовит проект выделения средств из резервного фонда главы государства на финансирование разработки программного обеспечения для отечественного анимационного кино.