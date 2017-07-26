Quartz узнал о попытках семьи Владимира Якунина улучшить свою репутацию

Бывший президент РЖД Владимир Якунин Сергей Портер / Ведомости

Как сообщает издание Quartz, семья бывшего президента РЖД Владимира Якунина сотрудничала с тремя британскими фирмами – GPW & Co, Mishcon de Reya, Project Associates, которые, по утверждению Quartz, помогали семье в сокрытии активов и улучшении репутации.

Так, GPW + Co, по словам источников издания, отслеживали активы Якуниных, данные о которых появлялись в открытых источниках. По словам одного из собеседников издания, это было необходимо для того, чтобы скрыть активы от антикоррупционных расследований, в том числе от Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Кроме того, фирма собирала все негативные отзывы из открытых источников (корпоративных баз данных, списков собственников и социальных сетей) как о Владимире Якунине, так и о его сыне Андрее.

Также по запросу семьи российского бизнесмена GPW + Co нашла адрес британского журналиста, который написал негативную публикацию о Якуниных (имя журналиста и издание, в котором он работает, не уточняется). При помощи специалистов фирмы были проверены и кандидаты на должности в берлинский фонд «Диалог цивилизаций», одним из основателей которого является Якунин-старший.

Представитель Владимира Якунина отказался комментировать информацию о сотрудничестве с GPW + Co, подчеркнув только, что фирма не является консультантом Якунина. При этом Андрей Якунин подтвердил, что в разное время сотрудничал с компанией, но не уточнял, с какими именно запросами обращался в GPW + Co.

По данным издания, Якунины контактировали с Эндрю Вордсвортом, который до середины 2016 г. был партнером и соучредителем GPW + Co. В самой компании отказались комментировать сотрудничество с семьей российских бизнесменов.

Другая компания – Mishcon de Reya – отслеживала публикации, которые могли нанести вред имиджу семье Якуниных. Как отмечает издание, компания специализируется на законах о клевете и неприкосновенности частной жизни Великобритании. Quartz приводит в пример случай, когда компания добилась удаления информации о лондонском особняке Андрея Якунина, который якобы был куплен через панамскую компанию за 4,5 млн фунтов стерлингов в 2007 г.

Якунин-младший не подтвердил, что сотрудничал с юридической компанией, однако отметил, что в его распоряжении в случае «ложных претензий» есть «все доступные правовые меры». В Mishcon de Reya отказались от комментариев.

Якунины также сотрудничали с PR-компанией Project Associates, пишет издание. И если две другие фирмы работали над ограничением репутационного ущерба, то Project Associates продвигала позитивный имидж Андрея Якунина. Об этом изданию рассказал источник, близкий к GPW.

Один из бывших сотрудников Project Associates, который не был занят в проекте, выразил мнение, что основной целью кампании было улучшить имидж Якунина-младшего и отделиться от его отца, чтобы «он выглядел успешным бизнесменом, а не сыном российского политика или бизнесмена, который был другом Путина». Этот же собеседник издания знает о еженедельных завтраках двух топ-менеджеров компании с Андреем Якуниным.

Издание отмечает, что сотрудничество Якуниных с британскими фирмами никак не противоречит санкционным ограничениям, которые наложили США и Австралия.