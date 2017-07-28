«Ашан» сократил выручку в России впервые с момента выхода на российский рынок

Крупнейший в России иностранный ритейлер — «Ашан» — в 2016 г. снизил выручку впервые с момента выхода на российский рынок. В прошлом году он заработал на 3,2% меньше — 333,1 млрд руб. против 344,2 млрд в 2015 г., следует из базы «СПАРК-Интерфакса».

Чистая прибыль «Ашана» в 2016 г. сократилась с 11,88 млрд до 10,91 млрд руб.

Компания заплатила 2,5 млрд руб. дивидендов материнской структуре (в 2015 г. — 3,8 млрд руб.). В 2016 г. «Ашан» привлек кредиты и займы на 60,7 млрд и погасил на 62,5 млрд руб. Входят ли в эти цифры какие-либо транзакции с материнской компанией, бухгалтерская отчетность определить не позволяет.

Помимо гипермаркетов в России Auchan представлена также супермаркетами, работающими под брендом «Атак». Выручка ООО «Атак» в 2016 г. выросла, но незначительно — на 1% до 70,54 млрд с 69,85 млрд руб., прибыль практически не изменилась и составила 1,05 млрд руб.

Глобальная выручка Auchan Retail в 2016 г. упала на 1,9% до 51,7 млрд евро (66% выручки приносят магазины за пределами Франции). Операционная прибыль сократилась на 6,9% до 888 млн евро.