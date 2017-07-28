Следствие по делу экс-гендиректора «Башнефти» Рахимова продлено до 28 октября

До 28 октября продлено следствие по делу экс-гендиректора «Башнефти» Урала Рахимова, обвиняемого в хищении и легализации акций предприятий ТЭК Башкирии. Это ТАСС сообщил его адвокат Сергей Макаренко. По его словам, основанием для продления срока следствия стало то, что следователь по-прежнему не получил из-за границы ответы на запросы о зарубежных счетах Рахимова.

Адвокат считает, что имеются «законные основания для прекращения уголовного дела, в том числе по истечению срока давности привлечения к уголовной ответственности». «Самое главное, я убежден на 99%, что это дело никогда в суд не пойдет, потому что сейчас оно свое предназначение выполнило. Преследовалась цель забрать "Башнефть" у (главы АФК "Система" Владимира) Евтушенкова», - добавил он. По словам Макаренко, «следственные действия по делу многие месяцы не проводятся».

Австрийские власти завершили собственное расследование в отношении Урала Рахимова и не имеют к нему претензий, сообщил также адвокат. Он добавил, что правительство Австрии уведомило об этом его и его клиента. Расследование проводилось после того, как Генпрокуратура России направила в Вену запрос об экстрадиции Рахимова. В 2016 г. Земельный суд Вены отказал в его экстрадиции, указав, что запрос может быть политически мотивированным.

По версии следствия, Рахимов вместе с предпринимателем Левоном Айрапетяном разработал план хищения акций предприятий ТЭК Башкирии. Используя служебное положение отца, экс-главы Башкирии Муртазы Рахимова, он организовал хищение контрольных пакетов акций нескольких ОАО общей стоимостью более 130 млрд руб. и в результате получил возможность распорядиться ими по своему усмотрению. Затем он продал это имущество АФК «Система» и другим компаниям более чем за $2,5 млрд, хотя не был собственником этих компаний, а лишь имел право управления, считает следствие. Дело против него было возбуждено по статьям о растрате в особо крупном размере и отмывании. Обвинение ему предъявили заочно, на вопросы следователя он отвечал письмом.