Срок следствия по делу Урала Рахимова продлен на три месяца

Суд продлил на три месяца срок следствия по делу бывшего гендиректора «Башнефти» Урала Рахимова, обвиняемого в хищении и легализации акций предприятий ТЭК Башкирии. «Срок продлен на три месяца, до 28 июля. Следствие обосновывает это тем, что еще не получены ответы на запросы в иностранные банки о счетах и вкладах Рахимова», – сообщил его адвокат Сергей Макаренко.

По версии следствия, Рахимов использовал служебное положение своего отца, первого президента Башкирии Муртазы Рахимова, чтобы организовать хищение контрольных пакетов акций ряда открытых акционерных обществ общей стоимостью более 130 млрд руб. Далее Рахимов обеспечил совершение финансовых операций с похищенным имуществом, а именно реализацию пакетов акций в ОАО АФК «Система» и других юридических лиц на общую сумму более $2,5 млрд, полагают следователи.

В то же время, по словам адвокатов, Рахимов не являлся собственником компаний башкирского ТЭКа, а лишь имел право управления. Бывший гендиректор нефтяной компании в настоящий момент находится в Австрии, ранее суд Вены отказал в его экстрадиции в Россию.