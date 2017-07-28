Чистая прибыль «Уралкалия» по РСБУ в первом полугодии снизилась в два раза

Чистая прибыль «Уралкалия» по РСБУ в первом полугодии 2017 г. снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,1 раза и составила 21,317 млрд руб. Выручка компании за отчетный период сократилась на 6% до 66,399 млрд руб., валовая прибыль — на 9,9% до 48,969 млрд руб. Прибыль от продаж упала на 17% и достигла 31,514 млрд руб.

Прибыль до налогообложения компании сократилась в январе — июне в 1,5 раза до 25,339 млрд руб. Объем долгосрочных обязательств компании на 30 июня 2017 г. составил 294,823 млрд руб. против 354,882 млрд руб. на 31 декабря 2016 г.

«Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). Акционерами компании являются «Уралхим» Дмитрия Мазепина (19,99%) и Дмитрий Лобяк (20%).