«Татнефть» в первом полугодии увеличила чистую прибыль по РСБУ на 13%

«Татнефть» в январе - июле 2017 г. получила чистую прибыль по РСБУ в размере 57,4 млрд руб., что на 13% выше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в бухгалтерской отчетности компании.

Выручка «Татнефти» выросла на 21% до 274,1 млрд руб. Себестоимость продаж увеличилась на 26% до 179,7 млрд руб., валовая прибыль - на 13% до 94,4 млрд руб. Коммерческие расходы возросли на 25% до 21,6 млрд руб. Прибыль от продаж составила 72,8 млрд руб. (рост на 9,5%).

Доходы от участия в других организациях выросли в 1,8 раза до 2,8 млрд руб., проценты к получению удвоены - до 4,7 млрд руб. Прибыль до налогообложения выросла на 15% до 72,6 млрд руб.

Дебиторская задолженность выросла почти втрое до 256,2 млрд руб. за счет роста долгосрочной задолженности прочих дебиторов с 3,4 млрд руб. на конец прошлого года до 163,6 млрд руб. на конец II квартала. Сумма займов увеличилась на 6,1% до 4,9 млрд руб.