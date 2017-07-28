Минэкономразвития предлагает продлить полномочия президента РЖД с трех до пяти лет

Минэкономразвития разрабатывает проект постановления правительства о переименовании должности главы ОАО «Российские железные дороги» из президента в гендиректора и увеличении срока его полномочий с трех до пяти лет.

Уведомление о начале разработки соответствующего документа опубликовано на госпортале regulation.gov.ru в пятницу.

Увеличение срока полномочий до пяти лет вызвано необходимостью планирования и реализации основного объема инвестдоговоров с учетом сроков проектирования и строительства по ним, говорится в пояснительной записке к проекту. Не менее пяти лет составляют сроки привлечения долгосрочного заемного финансирования, в том числе для реализации инвестпроектов, отмечается в документе.

Кроме того, проектом постановления предлагается переименовать «первого вице-президента» РЖД в «первого заместителя генерального директора» и «старших вице-президентов и вице-президентов» в «заместителей генерального директора», а также изменить состав правления компании и порядок прекращения полномочий членов правления общества.

В июне Госдума приняла в первом чтении законопроект о переименовании должности главы РЖД из президента в гендиректора, который исключает из закона об особенностях управления железнодорожным транспортом наименование единоличного исполнительного органа ОАО «РЖД».