Компания Shell остановила крупнейший НПЗ в Европе после пожара

Англо-голландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell сообщила об остановке производства на крупнейшем в Европе нефтеперерабатывающем заводе после пожара, сообщает «Прайм» со ссылкой на информацию агентства France Press.

Пожар возник на электроподстанции на территории завода в Роттердаме в Нидерландах вечером 29 июля. Пожарным удалось локализовать пламя к утру 30 июля.

«Shell находится в процессе закрытия всех объектов на территории [завода]», – сообщил представитель компании, отметив, что на сворачивание эксплуатации и повторный запуск работ могут уйти «часы или даже несколько дней».

Представитель компании не подтвердил сообщения о том, что пожар возник из-за короткого замыкания.