«Коммерсантъ»: Ввод Центра управления полетами над Москвой отложен из-за протекающей крыши

Перевод управления воздушным движением над Москвой в здание нового центра управления полетами (ЦУП) во Внуково перенесен с мая на начало октября, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Соответствующий план подготовило ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД), отмечает издание.

По данным источников газеты, Росавиация не приняла новую систему из-за того, что в здании центра протекает крыша.

Автматизированная система ОрВД была признана «пригодной и готовой для штатной эксплуатации» еще в декабре 2016 г., ЦУП должны были ввести в эксплуатацию к марту. Но работа комиссии «искусственно» задержалась еще на месяц, сообщил источник издания. По словам собеседника газеты, в конце мая Росавиация отказалась утвердить акт комиссии под «предлогом некачественных строительных работ». Сейчас ГК по ОрВД заключила договор о полной замене кровли здания, чтобы уложиться в новые сроки.

Генподрядчиком ЦУПа был выбран концерн «Алмаз-Антей» в 2009 г.

В Росавиации «Коммерсанту» рассказали, что ввод в эксплуатацию дорогостоящего оборудования, на которое во время осадков течет дождевая вода, принципиально невозможен, а условия труда диспетчеров не соответствуют установленным требованиям. Безопасность полетов в итоге не обеспечивается, добавили в ведомстве. В «Алмаз-Антее» от официальных комментариев воздержались.