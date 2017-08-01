Кипр получил восемь номинаций на премию World Travel Awards

В 2017 г. Кипр и его отели были номинированы на престижную премию туриндустрии World Travel Awards в восьми категориях. В частности, Кипр представлен в номинации «Европейский остров как лидирующее туристическое направление». Кроме него на премию в этой категории претендуют Азорские, Балеарские и Канарские острова, Крит, Мадейра, Мальта, Сардиния, Сицилия, Джерси и Гернси.

Отель Columbia Beach Resort, расположенный в Писсури, номинирован сразу в четырех категориях: «Лучший европейский отель, все номера которого являются сьютами», «Лучший европейский пляжный курорт», «Лучший европейский курорт класса люкс, все номера которого являются сьютами» и «Лучший европейский курорт класса люкс». В предпоследней из этих категорий отель Columbia Beach Resort становился лауреатом премии в 2016 г.

Отель St. Raphael Resort представлен в категориях «Ведущий европейский курорт с системой "Все включено"» и «Лучший европейский пляжный отель». В последней номинации представлен еще один кипрский отель – Amathus Beach Hotel. Londa Beach Hotel стал номинантом на премию в категории «Лучший европейский лайфстайл-отель».

Все перечисленные отели расположены в Лимассоле и его окрестностях.

World Travel Awards — самая престижная международная награда в туристической отрасли. Она вручается туроператорам, авиакомпаниям, отельерам и другим участникам рынка по всему миру. Церемония вручения европейских премий World Travel Awards пройдет 30 сентября 2017 г. в Санкт-Петербурге.