СМИ: Трамп может начать летать самолетами, собранными для «Трансаэро»

Командование ВВС США ведет переговоры с Boeing о закупке для президента двух Boeing 747-8, которые первоначально предназначались для «Трансаэро», сообщает Reuters. Источник агентства, близкий к переговорам, уточнил, что с «Трансаэро» была договоренность о строительстве для нее четырех самолетов. Два из них Boeing успел собрать, но авиакомпания обанкротилась и не смогла забрать ни одного. Они с тех пор хранились в пустыне Мохаве: засушливый климат замедляет коррозию.

Президент Дональд Трамп еще до инаугурации, в декабре, критиковал Boeing за высокие цены президентских самолетов. Он негодовал в Twitter, что компания собирает новенький «борт номер один» для будущих президентов, но цена - это что-то не поддающееся контролю, это выше $4 млрд. В Белом доме тогда не смогли прокомментировать, откуда будущий президент взял эту цифру. По оценкам ВВС США, на разработку нового «борта номер один» до 2021 г. может уйти до $2,87 млрд. Гендиректор Boeing Деннис Мюленбург тогда позвонил Трампу и сообщил ему, что если заказчик изменит требования к президентскому самолету, цена может оказаться ниже, говорили тогда источники Reuters.

По данным военного издания Defense One (оно первым сообщило о возможной сделке), самолеты, собранные для «Трансаэро», могут обойтись президентскому летному отряду в $386 млн каждый, отмечает Reuters.

Представитель ВВС США Энн Стефанек заявила, что переговоры о покупке двух коммерческих Boeing 747-8 находятся в завершающей стадии и контракт скоро может быть подписан.