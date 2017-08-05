США купят два Boeing 747, построенных для «Трансаэро»

ВВС США договорились с Boeing о покупке двух самолетов Boeing 747-8, сообщает Bloomberg. «Мы заключили действительно хорошую сделку», — сказал агентству пресс-секретарь ВВС Хизер Уилсон.

По данным Bloomberg, речь идет о двух лайнерах, построенных для российской авиакомпании, обанкротившейся в 2015 г. («Трансаэро»).

Сумма сделки не раскрывается, но известно, что самолеты приобретены с «нетрадиционной, ограниченной по времени скидкой». Агентство отмечает, что приобретение готовых самолетов удешевит программу по закупке лайнеров для президента США.