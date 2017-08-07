Шахта «Заречная» приостановила добычу из-за превышения содержания окиси углерода

Шахта «Заречная» (входит в ООО «Угольная компания "Заречная", г. Полысаево, Кемеровская обл.) приостановила добычу угля, сообщило Минэнерго России.

«7 августа в 05.50 на шахте "Заречная" в лаве N 1302 зафиксировано превышение содержания СО. В 05.51 горный диспетчер вызвал подразделения ВГСЧ (военизированных горноспасательных частей МЧС). В шахте находилось 155 человек, на аварийном участке – 7 человек. В 07.57 все люди самостоятельно вышли на поверхность», – говорится в сообщении.

Для обследования горных выработок и прокладки шланга для дистанционного отбора проб воздуха в шахту направлены горноспасатели.

В угольной компании "Заречная" обещали прокомментировать ситуацию позднее.