Миллер: для надежного снабжения ЕС газом нужны маршруты в обход Украины

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер считает, что состояние украинской газотранспортной системы (ГТС) не может гарантировать надежное газоснабжение потребителей ЕС в средне- и долгосрочной перспективе.

«Мы уже давно говорим об этом. Состояние украинской ГТС таково, что никто не может гарантировать надежное газоснабжение европейских потребителей по украинскому коридору в средне- и долгосрочной перспективе», — приводит «Интерфакс» его слова. Таким образом Миллер прокомментировал слова министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, который заявил о возможной технической неготовности «Укртрансгаза» (оператор ГТС) к прокачке газа из-за нежелания «Нафтогаза» инвестировать в ГТС Украины.

«Наши партнеры в Европе это прекрасно знают. И наконец-то и украинская сторона это признала. И публично, официально заявила о возможных проблемах с транзитом из-за недоинвестирования в газотранспортную систему», – подчеркнул он. Миллер добавил, что для стабильного обеспечения европейских стран российским газом нужны «дополнительные современные и высокоэффективные» экспортные маршруты.