В РСТ рассказали о росте турпотока с Украины в Крым

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин сообщил, что число украинских туристов, приезжающих в Крым, ежегодно растет. При этом большинство отдыхающих на полуострове (до 90%) – это россияне, отметил он.

«Но тем не менее в прошлом году туда приехало около 5,75 млн туристов, из них порядка 8—10% — наши друзья с Украины», — приводит RT слова Барзыкина.

По словам вице-президента РСТ, украинцы едут в Крым из-за родственных и рабочих связей, а также рост числа туристов обусловлен низкими ценами на отдых. «Количество украинских туристов растет, потому что, во-первых, это возможность отдохнуть достаточно по средствам. Крым намного дешевле Европы. Во-вторых, у многих там есть родственники, собственность, бизнес. И на сезонные работы тоже приезжают, потому что российские законы мягче европейских, что дает возможность заполнять эту нишу», — добавил он.