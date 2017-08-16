Самарская область утвердила мировое соглашение по тяжбе о взыскании 13,5 млн фунтов с Березовского

Правительство Самарской области сообщило, что одобрило постановление о заключении мирового соглашения по делу о долге перед регионом покойного предпринимателя Бориса Березовского. Постановление необходимо для продолжения работы по взысканию долга, говорится на сайте обладминистрации. Эта работа идет с 2011 г. «В настоящее время британскими юрисдикционными органами рассматривается спор о признании долга умершего Б. А. Березовского в порядке медиации. В результате достигнута договоренность о признании за Самарской областью долга в размере 13,5 млн фунтов стерлингов», - сообщает администрация. Постановление о мировом соглашении составлено правовым управлением администрации губернатора Самарской области и юристами британской юридической компании Pinsent Masons LLP, которая представляет интересы региона в Великобритании.

Соглашение утверждается между регионом и Майклом Томасом Лидзом, Николасом Стюартом Вудом и Кевином Джоном Хеллардом - попечителями несостоятельного наследства Платона Еленина, ранее известного как Борис Березовский, сообщает ТАСС. Из документа следует, что стороны заключат соглашение в качестве полного и окончательного урегулирования всех возможных исков. Конкурсные управляющие должны признать правительство Самарской области в качестве необеспеченного кредитора наследственного имущества в размере 13,5 млн фунтов. После заключения соглашения стороны дадут указания своим представителям в суде о приостановке судопроизводства по данному делу. Планируемые сроки заключения соглашения пока не определены, отметили в пресс-службе.

Борис Березовский умер в Великобритании в 2013 г. В 2016 г. британский суд признал его безнадежным банкротом, оценив его имущество в $45 млн, а долги - в несколько сотен миллионов фунтов.

В сентябре 2012 г. правительство Самарской области подало иск в Высокий суд Лондона о взыскании задолженности с Березовского или с его бывшего партнера по бизнесу Юлия Дубова. Российское следствие ранее установило, что 1995 г. Березовский и Дубов совершили ряд хищений, нанесших ущерб Самарской области в размере 58 млн руб. В июне 2009 г. Красногорский городской суд Московской области удовлетворил иск Самарской области к ним в полном объеме. В апреле 2012 г. Симоновский районный суд Москвы вынес еще одно решение в пользу правительства Самарской области и постановил взыскать с Березовского и Дубова проценты за пользование чужими денежными средствами. Кроме того, суд постановил взыскать сумму индексации ущерба. В итоге общая сумма удовлетворенных судами требований правительства Самарской области к Березовскому и Дубову составила 1,063 млрд руб.