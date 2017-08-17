Россельхознадзор: вторая за лето вспышка АЧС зафиксирована на Кубани

Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, сообщила ТАСС представитель регионального управления Россельхознадзора.

«В этом году это вторая вспышка, первая была в Славянском районе, там было уничтожено порядка 4500 свиней... Сейчас вторая вспышка в станице Ладожская Усть-Лабинского района на ферме (СПК "Родина"). Там поголовье меньше, всего 614 голов, это хозяйство из средних», - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что вспышка была выявлена 16 августа.

Представитель регионального Россельхознадзора пояснила, что хозяйства расположены на расстоянии около 200 км. «Второй случай - это уже "звоночек" о том, что стоит задуматься, что, видимо, вирус где-то циркулирует и происходит заражение даже с учетом того, что расстояние значительное между фермами», - заметила она.

В настоящее время на СПК «Родина» работают представители Россельхознадзора и краевого управления ветеринарии. На предприятии и территории вокруг него введен карантин.

В 2016 г. на Кубани было зарегистрировано 65 очагов заразных заболеваний животных, в том числе 14 очагов АЧС. Всего в прошлом году из-за вспышек АЧС в регионе было уничтожено 80 000 животных.