Отмена НДС на авиабилеты в Калининград может произойти не ранее января 2018 года

Решение об отмене НДС на авиаперевозки в Калининград может быть принято не ранее января 2018 г. Об этом в четверг сообщил врио губернатора области Антон Алиханов.

«Я так понимаю, что в любом случае раньше [чем 1 января 2018 г.] это не заработает. Потому что у нас сверстан бюджет Минфином на этот год», - сказал он.

Президент Владимир Путин поручил обнулить НДС на авиаперевозки в Калининградскую область в ходе совещания по развитию транспортной инфраструктуры Северо-запада России, прошедшем 16 августа в Пионерском под Калининградом.

Алиханов отметил, что региональные власти предложат внести эту норму в новый закон об особой экономической зоне Калининградской области. «У нас есть законопроект по изменению закона об особой экономической зоне и в налоговый кодекс. Думаю, что исходя из поручений президента, мы постараемся это имплементировать в этот законопроект отмену НДС по перелету», - сказал он.

Субсидированные авиаперевозки в Калининград осуществляются с 15 мая по 15 октября компаниями «Аэрофлот- российские авиалинии», «Нордавиа», «ЮТэйр», «Сибирь», «Уральские авиалинии» и «Ред вингс». Предельная стоимость билета по специальному тарифу в одном направлении из Калининграда в Москву или обратно составляет 3800 руб., из Калининграда в Санкт-Петербург или обратно - 3500 руб., в Екатеринбург - 8500 руб.