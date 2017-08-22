Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 22 августа 2017 года

Политика

Назначение работавшего в министерстве обороны Анатолия Антонова новым послом России в США свидетельствует о том, что Москва выбирает более конфронтационный подход в отношениях с Вашингтоном читать на WSJ.com

Северная Корея, недовольная совместными военными учениями американских и южнокорейских войск, пригрозила превратить США в «огромные кучи пепла» и заявила, что конфликт можно решить только с применением «абсолютной силы» читать на WSJ.com

Президент США Дональд Трамп, долго критиковавший присутствие американских военных в Афганистане, решил согласиться со своими советниками и разместить там дополнительные силы. По словам Трампа, эта новая стратегия поможет увеличить давление на Пакистан, чтобы он больше боролся с террористами читать на WSJ.com читать на FT.com

Европейские популисты, которые хотели ассоциироваться с Brexit и Дональдом Трампом, теперь считают, что это стало причиной их поражения на недавних выборах в своих странах. Кроме того, против них сейчас играет восстановление европейской экономики читать на WSJ.com

Крупный план

Объем трансграничных потоков капитала резко сократился после финансового кризиса, и все большую долю в них занимают прямые иностранные инвестиции. Однако это не обязательно означает, что мировая финансовая система стала более устойчивой читать на FT.com

Экономика

Снижение поддержки президента Франции Эммануэля Макрона может помешать ему реформировать экономику и рынок труда страны. Вероятность уличных протестов растет читать на WSJ.com

Курс юаня к доллару США вырос более чем на 4% с января, хотя до этого китайская валюта долго ослабевала. Однако немногие инвесторы верят в дальнейшее укрепление юаня читать на WSJ.com

Курс тайского бата к доллару США вырос на 7,8% в этом году, что является лучшим результатом среди валют азиатских стран. Это связано с сильным ростом экономики Таиланда. Центробанк страны предупредил, что может рассмотреть меры для борьбы со спекуляциями на валютном рынке читать на FT.com

Индустрия

Стоимость меди, алюминия и других используемых в промышленности металлов достигла самого высокого уровня за последние годы благодаря инвесторам, которые делают ставку на рост цен. Они надеются, что спрос на металлы вырастет на фоне признаков восстановления мировой экономики и снижения предложения читать на WSJ.com

Автомобили

Аналитики сомневаются в способности Great Wall приобрести Fiat Chrysler. Но Китай может быть последней надеждой американского концерна найти покупателя прежде, чем гендиректор Серджио Маркионне покинет свой пост в 2019 г. читать на FT.com

Ford ведет переговоры с китайской Anhui Zotye Automobile о создании совместного предприятия для разработки и продажи электромобилей в стране читать на FT.com

Первые облигации Tesla подешевели уже более чем на 2%, хотя они были выпущены только 11 августа. Это свидетельствует о беспокойстве инвесторов по поводу перспектив компании читать на WSJ.com

Энергоресурсы

BHP Billiton под давлением инвесторов-активистов согласилась продать подразделение, занимающееся добычей сланцевых нефти и газа в США читать на WSJ.com читать на FT.com

Американские электросети выдержали проверку в виде полного солнечного затмения в понедельник. Их операторам пришлось компенсировать потерю солнечной электроэнергии читать на FT.com

Финансы

Фонды, инвестирующие на рынках акций и облигаций развивающихся стран, впервые за несколько месяцев зафиксировали отток инвестиций на завершившейся 16 августа неделе. Многие инвесторы считают, что пока еще рано говорить о прекращении ралли на этих рынках читать на WSJ.com

Дипломатический конфликт Катара с другими арабскими государствами создает проблемы его банкам. Обеспокоенные иностранные клиенты катарских банков забрали примерно 15% своих депозитов за июнь и июль читать на WSJ.com

Размер суверенного фонда Норвегии превысил $1 трлн после того, как доходность его инвестиций в первом полугодии оказалась лучшей в его истории читать на WSJ.com

Финансовый сектор Индии по-прежнему пытается справиться с последствиями неожиданного вывода крупных банкнот из обращения девять месяцев назад. Жители страны тогда поспешили сделать вклады в банках, и теперь кредиторы стремятся увеличить выдачу займов читать на FT.com

Технологии

В США подростки отдают предпочтение Snapchat, а не Facebook. Поэтому число пользователей Facebook в возрасте от 12 до 17 лет в этом году снизится на 3,4%, прогнозирует eMarketer. Прежде Facebook еще никогда не теряла аудиторию в какой-либо возрастной группе читать на FT.com

HTC снизила цену на свой шлем виртуальной реальности на $200 в надежде повысить спрос. Неделями ранее аналогичный шаг сделала Facebook читать на WSJ.com

Медиабизнес

Многие бренды, включая Starbucks, тоже становятся жертвами фейковых новостей, которые могут навредить их репутации читать на FT.com

Росс Левинсон назначен новым гендиректором Tronc, издателя газеты Los Angeles Times читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Акции Herbalife в понедельник подорожали почти на 10% из-за ее плана потратить $600 млн на их выкуп, который не исключает возможную продажу компании в будущем. Это неудача для инвестора-активиста Уильяма Экмана, который в последние годы делает ставку на снижение котировок акций Herbalife, называя ее бизнес пирамидой читать на WSJ.com читать на FT.com

Цена на ваниль резко выросла в этом году до рекордного уровня из-за циклона на Мадагаскаре. Из-за этого производители мороженого оказались вынуждены повысить цены или приостановить продажу ванильного мороженого читать на FT.com

Стиль жизни

Миллионы американцев в понедельник наблюдали за редким полным солнечным затмением читать на WSJ.com

Недвижимость

Индийские владельцы отеля Plaza в Нью-Йорке наняли брокера, чтобы найти покупателя. Они хотят продать отель уже какое-то время, но этот шаг свидетельствует о серьезности их намерений читать на WSJ.com

Китайский девелопер Dalian Wanda отказался от плана приобрести за 470 млн фунтов участок земли Nine Elms Square в Лондоне на фоне попыток Пекина ограничить дорогие инвестиции за рубеж читать на FT.com

Менеджмент

Компании в этом году сталкиваются с рекордным числом исков, поданных акционерами. Те используют их, чтобы компенсировать убытки, вызванные снижением котировок акций, обвиняя компании в вводящих в заблуждение заявлениях или разочаровывающих результатах читать на WSJ.com

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